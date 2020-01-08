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Lüks otomobil sahibine kavuşacak

Manisa’nın önemli çekim merkezi Forum Magnezia Alışveriş Merkezi, ilk defa gerçekleştirdiği kampanyayla şanslı ziyaretçisine otomobil hediye edecek.

Manisa'nın önemli çekim merkezi Forum Magnezia Alışveriş Merkezi, ilk defa gerçekleştirdiği kampanyayla şanslı ziyaretçisine otomobil hediye edecek.


Manisa Forum Magnesia Alışveriş merkezi tarafından bu yıl ilk defa düzenlenecek çekilişle bir şanslı ziyaretçi araba sahibi olacak. 1 Ekim-31 Aralık tarihlerinde gerçekleşen kampanyaya tek seferde 100 TL ve üzeri alışveriş yapan ve katılan ziyaretçilerimiz arasında bir kişi, Cumartesi günü saat 14.00'da Milli Piyango ve noter huzurunda gerçekleşecek çekiliş ile Volvo V40 marka aracın sahibi olacak.


11 Ocak 2020'de Forum Magnesia'da Alem FM program sunucusu Fatih Yıldırım eşliğinde araç şanslı bir müşterinin olacak. Alışveriş merkezi yönetimi sürpriz şovlar ve bando takımı gösterisiyle devam edecek olan çekilişe tüm Manisalıları davet etti.

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