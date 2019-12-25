İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MABEM 2021 hedefini belirledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, 17 ilçenin MABEM sorumluları ile bir araya geldi.

2020-2021 eğitim öğretim yılının planlandığı toplantıda MABEM için 12 bin öğrenci hedefi konuldu.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi'nin (MABEM) 17 ilçedeki sorumlularının katılımıyla toplantı yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım başkanlığında, Encümen Salonu'nda yapılan toplantıda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan da yer aldı. Toplantıda Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım, toplantının amacının 2020-2021 eğitim öğretim yılının planlanması olduğunu belirterek 17 ilçe sorumlularından hizmet kalitesinin daha yukarıları çıkması için çalışmalarına devam etmelerini istedi. Eğitimde fırsat eşitliği sunan ve 17 ilçede hizmet veren MABEM'in başarılarının devam edeceğini kaydeden Yıldırım, hedeflerinin 12 bin öğrenci olduğunu ve çalışmaların bu yönde devam edeceğini kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.