MABEM idaresi ile yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

2020-2021 eğitim-öğretim yılının masaya yatırıldığı ve 2021-2022 döneminin planlamasının yapıldığı toplantıda, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, kurum sorumlularına ve öğretmenlere pandemi döneminde eğitim ve öğretimin devamı noktasında gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, MABEM ilçe müdür yardımcıları ve öğretmenlere yönelik bir toplantı düzenledi. Atatürk Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, MABEM Müdürü Cihan Tibukoğlu, ilçe müdür yardımcıları ve öğretmenler katıldı. 2020-2021 eğitim-öğretim yılının masaya yatırıldığı ve 2021-2022 döneminin planlamasının yapıldığı toplantıda, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, kurum sorumlularına ve öğretmenlere pandemi döneminde eğitim ve öğretimin devamı noktasında gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür etti. Yeni eğitim dönemiyle ilgili öğrenci alımı ve eğitim programlarıyla ilgili planlamaların yapıldığı toplantıda, kurum sorumlularının temenni ve beklentileri de ele alındı. Toplantıda 28-29 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak 2. Alım Sınavı ile alakalı tedbirler belirlendi. Ayrıca kurum sorumlularının önerileri alındı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, tüm idareci ve öğretmenlere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını da iletti.