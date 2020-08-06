MABEM tercih rehberliği yapıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM), YKS'nin ardından başlayan tercih takvimi ile birlikte gençlere rehberlik hizmeti vermeye başladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle il genelinde öğrencilerin hizmetine sunulan MABEM hizmet binaları, YKS'ye giren öğrencilerin tercih süreçlerine pandemi dönemi sosyal mesafe kuralları çerçevesinde rehberlik hizmeti desteği vermeye başladı. Gençlerin geleceklerini doğrudan etkileyecek olan tercihlerini doğru bir şekilde yapmaları için il genelinde tüm kadroları ile hazır olduklarını ve tercih yapacak tüm öğrencileri MABEM hizmet binalarına beklediklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, “YKS'de tercih dönemi başladı. 6 ile 14 Ağustos tarihleri arasında öğrenciler tercihlerini yapabilecekler. Biz de tecrübeli rehber öğretmen kadrolarımızla tercih yapacak öğrencilerimize rehberlik hizmeti veriyoruz. Bu verdiğimiz hizmetten ilimizdeki tüm öğrenciler faydalanabilir. Tüm öğrencilerimizi MABEM hizmet binalarımıza bekliyoruz” dedi.