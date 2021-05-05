MABEM'de eğitim çevrimiçi olarak devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim alanındaki en önemli projelerinden bir tanesi olan MABEM'ler, tam kapanma sürecinde çevrimiçi eğitim ile öğrencilerine destek vermeye devam ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını önlemleri kapsamında Türkiye genelinde tam kapanma sürecine girildi. Yaşanan salgın dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 17 ilçede hayata geçirdiği MABEM'lerde eğitim gören öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için uzaktan eğitime başlanıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda MABEM'de gerçekleştirilen eğitimin aksamaması adına öğrencilere çevrimiçi eğitimle destek veriliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan da çevrimiçi eğitime katılarak tüm öğrencilere başarılar diledi. Çevrimiçi eğitim sürecini anlatan Daire Başkanı Fırat Özcan, "Öğrencilerimizin sınavlarda başarılı olabilmeleri için çevrimiçi denemeleri ve öğrencilerin konu eksikliklerini gidermek adına uzaktan eğitim sistemimizi faaliyete geçirdik. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde, kurumlarımızda eğitim gören tüm öğrencilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.