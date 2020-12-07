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MABEM'de uzaktan eğitim başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesinin en önemli eğitim hizmetlerinden bir tanesi olan MABEM’de, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim süreci başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin en önemli eğitim hizmetlerinden bir tanesi olan MABEM'de, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim süreci başladı. Uzaktan eğitim sistemi üzerinden öğrencilerine ulaşan MABEM öğretmenleri, öğrencilerin konulardan geri kalmaması için çaba sarf etti. Öğrenciler ve velileri, hizmet nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.


Covid-19 salgını nedeniyle eğitimin uzaktan devam etmesi üzerine öğrencilerine birçok alanda kolaylık sağlayan MABEM, uzaktan eğitim sistemi programı üzerinden uzaktan eğitim sürecini de başlattı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde eğitim hizmetlerine mevcut durumların gerektirdiği şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, “Pandemi sürecini yaşadığımız bu günlerde MABEM olarak, Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla öğrencilerimizin akademik ihtiyaçlarını karşılamak için uzaktan eğitim sistemi kurduk. Kurduğumuz uzaktan eğitim sistemiyle öğrencilerimizi öğretmenleriyle uzaktan erişimle buluşturarak, ders anlatımları, soru çözümleri, birebir konu eksiklerinin tamamlanması ve online denemelerin yapılması sağlanıyor” dedi. Öğrenci ve veliler de, memnuniyetle karşıladıkları hizmetten dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.

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