MABEM'le hayallerine ulaşmak için ilk adımı attılar

Manisalılar için önemli eğitim kurumlarından biri haline gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezlerinde, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı öncesi seviye tespit sınavı heyecanı yaşandı. Her yıl yükselen başarı çıtası, uzman öğretmen kadrosu ile dikkat çeken MABEM'de hayallerine ulaşmak isteyen 7 bin 464 öğrenci düzenlenen sınavda döktü. 18 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenen sınava il genelinde öğrencileri yoğun bir ilgi gösterdiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, "Düzenlenen seviye tespit sınavına LGS hazırlık öğrencilerinden 4 bin 133,TYT-AYT hazırlık öğrencilerinden 3 bin 331 olmak üzere 7 bin 464 öğrenci katılım sağladı. En az öğrenciler kadar veliler de büyük heyecan ve bekleyiş içindeydiler” dedi

24 Mayıs 2019'da sınav sonuçlarının açıklanacağını belirten Özcan, sınavı kaçıranlar için 5-6 Ağustos tarihinde yeni bir STS yapılacağının da müjdesini verdi.

2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatı ve desteği ile gerekli çalışma ve alt yapının hazır olduğunu sözlerine ekleyen Özcan, öğretmen ve öğrencilerle aydın bir geleceğe yön tutmaya devam edeceklerine dikkat çekti.