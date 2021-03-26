MABEM'lerde yeni dönem eğitim planlaması başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesinin eğitim alanındaki en önemli hizmetlerinden bir tanesi olan MABEM'lerde yeni dönem eğitim planlamasıyla ilgili toplantı gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde MABEM'in başarı seviyesini en üstte tutmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, yeni dönemde de aynı kararlılıkla çalışmaların süreceğini ifade etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, MABEM ilçe idarecileriyle yeni dönem eğitim planlamasıyla ilgili toplantı gerçekleştirdi. Atatürk Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, MABEM Müdürü Cihan Tibukoğlu, Atatürk Gençlik Merkezi Sorumlusu Ahmet Kaplan ve 17 ilçe MABEM idarecileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, idarecilere Başkan Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti. Başkan Ergün öncülüğünde MABEM'in başarı seviyesini en üstte tutmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Daire Başkanı Özcan, yeni dönemde de aynı kararlılıkla çalışmaların süreceğini ifade etti.

“Çocuklarımıza ve gençlerimize rehber olacağız”

Özcan'ın konuşmasının ardından MABEM Müdürü Cihan Tibukoğlu, MABEM'in kurulduğu günden bu yana yaptığı çalışmaları, başarı durumunu grafiklerle katılımcılara anlattı. Yeni dönem eğitim planlamasında da birinci önceliklerinin çocuklarımıza ve gençlerimize hayal ettikleri lise ve üniversite yolunda rehber olmak olduğunu belirten Tibukoğlu, özveriyle çalışmalarını sürdüren MABEM idarecileri ve eğitmenlerine teşekkür etti. Toplantı sonunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, katılımcılara, ilçe kütüphanelerinde kullanılmak üzere, Manisa Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla önemli akademisyenler tarafından hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' adlı kitap setinden armağan etti.