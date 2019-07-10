MABEM'li olmak için ikinci şans

Manisa Büyükşehir Belediyesinin en önemli eğitim hizmetlerinden bir tanesi olan MABEM'lerde kurs almak isteyen öğrenciler için 5-6 Ağustos tarihlerinde kabul sınavı düzenleneceği duyuruldu. MABEM'de geleceğini şekillendirmek isteyen öğrenciler için ikinci fırsat olan sınavlar için 2 Ağustos tarihine kadar ön kayıt sürecinin devam edeceği belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin başarısıyla adından çokça söz ettiren eğitim hizmeti MABEM'lerde geleceğini şekillendirmek isteyen 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerine ikinci fırsat doğdu. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için 18 Mayıs 2019 tarihinde yapılan seviye tespit sınavının ardından MABEM öğrencisi olmak isteyen öğrenciler için 5-6 Ağustos tarihlerinde kabul sınavı düzenleneceği duyuruldu. Başvuruların YKS sonuç çıktısı ile birlikte yapılabileceğini belirten MABEM Müdürü Cihan Tibukoğlu, mezun öğrenciler için sınav yapılmayacağını ve ön kayıt sürecinin 2 Ağustos'a kadar devam edeceğini belirterek, 17 ilçedeki tüm öğrencileri MABEM fırsatından yararlanmaya davet etti.