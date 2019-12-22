Ma??n ard?ndan futbolcular birbirine girdi

Ala?ehirspor ile Ahmetlispor aras?nda oynanan S?per Amat?r Lig ma??n?n uzatma dakikas?nda penalt?dan at?lan golle biranda saha kar??t?.
Her iki tak?m?n oyuncular? ma??n biti? d?d???yle birlikte birbirlerine sald?rd?.
Ala?ehir Stadyumu'nda kar?? kar??ya gelen Ala?ehirspor ile Ahmetlispor aras?ndaki oynanan m?cadele ev sahibi ekibin 1-0 ?st?nl???yle devam ederken, hakem m?cadeleyi 4 dakika uzatt?. Ma??n 3. uzatma dakikas?nda Ahmetlisporlu Bayram'?n ceza sahas? i?erisinde d???rmesi ile hakem penalt? noktas?n? g?sterdi. Uzun s?re yap?lan itirazlar sonucu karar de?i?tirmezken, Ahmetlisporlu Serkan G?ven penalt? at???n? gole ?evirdi.
Penalt? at???n?n golle sonu?lanmas? sonras? saha gerginle?ti. Gergin ortamda biten ma? sonunda futbolcular biti? d?d???yle birlikte birbirlerine sald?rd?. ??k?? kap?s? ?n?nde ??kan arbedede tekme ve yumruklar havalarda u?u?tu. Hakem ??l?s? kavgalar bittikten sonra polislerin kontrol?nde, soyunma odas?na gidebildi. Ala?ehirli taraftarlar tel ?rg?lerin ?zerine t?rmanarak hakemlere ve futbolculara tepki g?sterdi. G?venlik kuvvetleri olaylar? b?y?meden kontrol alt?na ald?.