Madalya avcısı Ahmet Bayram 'Maraton İzmir'de de ipi göğüsledi

Manisa Büyükşehir Belediyespor sporcusu Ahmet Bayram, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Maraton İzmir' koşusunda, 45-49 yaş grubunda 10 kilometreyi 35 dakikada tamamlayarak birinci oldu.

Maraton İzmir adıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir'in ilk uluslararası maratonu, 42 kilometrelik maratonla 10 kilometrelik koşular şeklinde gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı atleti Ahmet Bayram da 45-49 yaş grubunda 10 kilometrelik organizasyona katıldı. 10 kilometre koşanlar arasında İzmir Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici, Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge de vardı. Ahmet Bayram, 45-49 yaş grubunda 10 kilometreyi 35 dakikada tamamlayarak, yaş grubunda birinci oldu. Genel klasman sporcuları Kültürpark'ta yapılan törende ödüllerini aldı. Törene Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Ali Aksu da katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde amatör branşlara önem verdiklerini ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü, Ahmet Bayram'ı Maraton İzmir'deki başarısından dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.