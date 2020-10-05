Maden işçileri köy okulu çocuklarına tablet bağışladı

İzmir'in Kınık ilçesinde faaliyet gösteren Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San ve Tic. A.Ş. çalışanları tarafından Soma'nın kırsal Bozarmut Mahallesindeki 2 öğrenciye tablet hediye edildi.

Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San ve Tic. A.Ş. çalışanları adına Gökhan Çaylak, Soma'nın Bozarmut İlkokulu öğretmeni Mustafa Şen'e 2 adet tablet hediye etti.

İlk etapta ihtiyaç sahibi olan 2 öğrenciye tablet hediye ettiklerini dile getiren Çaylak, "Arkadaşlarımızla birlikte Bozarmut Mahallesinde bulunan 2 öğrencimize tablet hediye ettik. Polyak çalışanları olarak yardımlarımız devam edecek. Önce Bozarmut daha sonra diğer köylerimizde bulunan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize tablet yardımında bulunacağız. Uzaktan eğitimin devam ettiği bu süreçte tablet ve internetin ne kadar önemli olduğunu kendi çocuklarımızdan gördük. Bizde bu imkandan faydalanamayan çocuklarımıza destek vermek istedik" dedi.

Bozarmut İlkokulu öğretmeni Mustafa Şen ise "Polyak çalışanlarına teşekkür ediyorum köyümde bulunan çocuklara yardımda bulundukları için. Mahallemizde internet yoktu. Telekom ile görüşerek köyümüze hat çektirdik. Bir kısmı artık evlerinden internete girebiliyor. Bir kısmı da önümüzdeki günlerde derslere katılacak. Sadece ilk değil, orta ve lisede okuyan çocuklarımızda köyümüzde internet olmadığı için derslere giremiyordu. Artık bu sorunu çözüme kavuşturduk. Ayrıca Polyak çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu projenin devam ederek ihtiyaç sahibi tüm çocuklarımızın tablet ve internet sorunu çözüme kavuşturularak uzaktan eğitime katılmaları gerekiyor" diye konuştu.