Maden İş'ten 2 bin 400 işçi adına teşekkür

Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden İş) Ege Bölgesi 1 No'lu Şube Başkanı Mehmet Ali Çakır, "Maden kazasından sonra kazanın yaşandığı işletmenin faaliyetine devam eden Işıklar Maden Ocağı'nda 2 bin 400 arkadaşımızın çalıştığı işçi arkadaşlar her ayın 1'inde çıkış alır mıyım, maaşım yatar mı, kartım kırmızı yanar mı diye endişe ve korku içindeydi. Çalışmalar sonucunda beklediğimiz müjdeli haber Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi" dedi.

Yönetim kurulu adına yazılı bir basın açıklaması yapan Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden İş) Ege Bölgesi 1 No'lu Şube Başkanı Mehmet Ali Çakır, temsil ettikleri maden işçileri adına emeği geçen herkese teşekkür ederek, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi 1 No'lu Şubesi olarak, 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan maden kazasından sonra kazanın yaşandığı işletmenin, faaliyetine devam eden Işıklar Maden Ocağı'nda 2 bin 400 arkadaşımızın çalışıyor. Burada çalışan işçi arkadaşlar her ayın 1'inde çıkış alır mıyım, maaşım yatar mı, kartım kırmızı yanar mı diye endişe ve korku içindeydi. Bu süre zarfında 3 Kasım 2018 tarihinde Genel Başkanımız Nurettin Akçul, genel merkez yöneticilerimiz, AK Parti Milletvekilimiz Mehmet Ali Özkan, belediye başkanı, ilçe başkanımız, E.L.İ. İşletme Müdürü ve Töneticileri, Işıklar Ocağı'na çıkarak orada çalışan arkadaşlara açıklamada bulunarak herhangi bir iş kaygılarının olmayacağını ve çalışan arkadaşların mağdur edilmeyeceğini burada çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini bildirdi. Bu çalışmalar sonucunda beklediğimiz müjdeli habere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 2 bin 400 madenci arkadaşımızın TKİ Kurumuna ait alt işletmesinde hiçbir hak kaybı olmadan çalışacağını kamuoyuna duyurmuştur. Bu süreçte emeği geçen başta; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Enerji Bakanımız Fatih Dönmez, AK Parti Milletvekilimiz Mehmet Ali Özkan, TKİ Genel Müdürümüz Ömer Bayrak, Türk-İş Genel Başkanımız Ergün Atalay, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanımız Nurettin Akçul ve yönetim kurulu, Türkiye Maden İşçileri Sendikasına bağlı şube başkan ve yönetim kurulları, Soma Belediye Başkanımız Ali Tulup, Soma AK Parti İlçe Başkanımız Mehmet Ali Aksoy ve Somamızda kamu ve özel sektör yöneticilerine sonsuz teşekkür eder, saygılarımızı sunarız."