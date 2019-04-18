Maden ocağında kalp krizi geçiren işçi hayatını kaybetti

Manisa'nın Soma ilçesinde maden ocağında kalp krizi geçirdiği iddia edilen 42 yaşındaki Mehmet Emin Köse kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Soma'daki özel bir maden ocağında 06.00-16.00 vardiyasında yer altında fenalaşan Mehmet Emin Köse revire gitti. Revirde sağlık personeline göğüs ağrısı olduğunu belirten Köse, durumunun ağırlaşması üzerine 112 Acil Servis ambulansı ile Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz işçi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Köse'nin ailesi sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Köse'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.