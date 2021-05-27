Maden Şehitleri Caddesi'ndeki düzenlemeler tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Soma ilçesi Maden Şehitleri Caddesi'nde yürütülen peyzaj çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 1,5 ay süren çalışmanın noktalandığını ve caddenin bambaşka bir görünüm kazandığını belirten Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, “Maden şehitlerimizin anısını yaşatan bu caddemize yakışır bir peyzaj çalışması kazandırmış olmaktan dolayı mutluyuz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından Soma ilçesi Maden Şehitleri Caddesi'nde sürdürülen peyzaj çalışmaları tamamlandı. Ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarıyla cadde, modern bir görünüme kavuştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş da, Soma Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Can Doğan Cansever ile birlikte peyzaj çalışmaları tamamlanan caddede incelemelerde bulundu. Cansever ile peyzajı yerinde incelerken fikir alışverişinde bulunan Daire Başkanı Göktaş, peyzajın bakımı ve sulaması ile ilgili istişarelerde bulundu.

Caddedeki peyzaj çalışmalarının yaklaşık 1,5 ayda tamamlandığını belirten Göktaş, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları sonrasında maden şehitlerimizin anısını yaşatması nedeniyle önem verdiğimiz caddede, peyzaj çalışmalarına başlamıştık. Soma'mızın girişine yakışır bir peyzaj yapmaya çalıştık. 45 gün gibi bir sürede bitirebildik ama en nihayetinde güzel Cuma'mıza yakışır ve her şeyden önce caddenin ismine yakışır bir peyzaj olduğunu düşünüyoruz. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.