Madende ölen işçi dualarla memleketine uğurlandı

Manisa’nın Soma ilçesinde özel sektöre ait bir kömür madeninde yaşlanan kaza sonucu hayatını kaybeden maden işçisi Emin Karaçam dualarla memleketi Zonguldak’a uğurlandı.
Manisa'nın Soma ilçesinde özel sektöre ait bir kömür madeninde yaşlanan kaza sonucu hayatını kaybeden maden işçisi Emin Karaçam dualarla memleketi Zonguldak'a uğurlandı. Karaçam'ın cenaze namazında 11 yaşındaki oğlu Nevzat Karaçam da saf tuttu.
Dün sabah saatlerinde Manisa'nın Soma ilçesinde özel sektöre ait yer altı maden ocağında meydana gelen iş kazası sonucu hayatını kaybeden maden işçisi Emin Karaçam (45) için evinin önünde cenaze namazı kılınarak helallik alındı.
Cenaze namazına Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Ali Tulup, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Aksoy, CHP İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, Maden İşçileri Sendikasının tüm şube yöneticileri, İmbat Madencilik Genel Koordinatörü Gökalp Büyükyıldız, çalışma arkadaşlarıyla dost ve yakınları katıldı.
3 çocuk babası Karaçam'ın en büyük oğlu 11 yaşındaki Nevzat da babasının cenaze namazında saf tutarak namaz kıldı. Soma ilçe Müftüsü Sıddık Durmuş'un kıldırdığı cenaze namazı sonrasında alınan helalliğin ardından cenaze, memleketi Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Çamköy Mahallesi'ne gönderildi.