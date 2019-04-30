Mağazanın önüne geldiler, çaldılar; ama kameraları unuttular

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir mağazanın önünde bulunan elektrikli çay makinesini inceler gibi yaparak ürünü çalan iki kişi, anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Turgutlu ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Altay Mahallesi Yedi Eylül Yolu üzerinde meydana gelen hırsızlık olayında, karı-koca oldukları tahmin edilen iki kişi bir mağazanın önüne geldi. Rahat bir şekilde hareket eden iki şahıs, ardından da elektrik çay makinesi standının önüne gelerek ürünleri inceledi. Bu sırada kadın, bir kutu içerisindeki çay makinesini alarak hızlıca uzaklaştı. O anlarda ise iş yerinin güvenlik kameraları saniye saniye kayıttaydı.

İş yeri sahibinin görüntülerle birlikte suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.