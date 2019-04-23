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MAGİAD 23 Nisanı kutladı

Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) yönetimi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla misafir ettiği minik öğrencilere koltuklarını devretti.


MAGİAD yönetimi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutladı. MAGİAD Başkanı Halil Ağırbaşlı ve yönetimi 23 Nisan dolayısıyla minik öğrencileri misafir ederek koltuklarını devretti. Çocuklardan oluşan MAGİAD yönetimi, vatandaşlardan kitap toplanarak yeterli imkanı olmayan çocuklara tahsis edilerek kurulacak kütüphaneye bağışlanması yönünde karar aldı.

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