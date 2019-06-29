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MAGİAD üyeleri Kuzey Makedonya'ya açılıyor

Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Halil Ağırbaşlı, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Vekil Başkonsolos Aleksandar Hristov’u ağırladı.

Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Halil Ağırbaşlı, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Vekil Başkonsolos Aleksandar Hristov'u ağırladı. Ziyarette iki ülke arasında ticaret hacminin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişi yapılırken, MAGİAD üyelerinin Kuzey Makedonya'da yapabileceği yatırımlar konuşuldu.


Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Vekil Başkonsolos Aleksandar Hristov ve muavin konsolos Betim Fejzulai, MAGİAD Başkanı Halil Ağırbaşlı ve yönetimini ziyaret etti. MAGİAD Başkanı Ağırbaşlı'nın daveti üzerine İstanbul'dan Manisa'ya gelen Başkonsolos Hristov'a, Makedonya Göçmenleri Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Eyüp Deniz ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Sivil toplum faaliyetleri ve ekonomik girişimlere ilişkin geniş kapsamlı konuların konuşulduğu toplantıda, Kuzey Makedonya ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin ne şekilde artırılabileceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Ağırbaşlı, MAGİAD üyelerinin Kuzey Makedonya'da yapabileceği yatırımlar ile ilgili Başkonsolos Hristov'dan bilgi aldı. Yapılacak her türlü ticari girişimin destekçisi olacağını belirten Hristov, MAGİAD üyeleri ile İstanbul'da tekrar buluşmak istediğini de vurguladı.

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