MAGİAD'lı öğrenciler Manisa'yı Ankara'da temsil etti

Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) Öğrenci Temsilcileri Ankara'da düzenlenen Ulusal Gençlik Parlamentosunun 15. Olağan Genel Kurulu e katılarak Manisa'yı temsil etti.

MAGİAD Öğrenci Temsilcileri Gizem Demircioğlu, Elif Efe ve Büşra Aydın, Ankara'da düzenlenen Ulusal Gençlik Parlamentosunun 15. Olağan Genel Kurulu katıldı. Kongrede Manisa yöresine özgü geleneksel kıyafetlerle Manisa'yı temsil eden öğrenci temsilcileri tam not aldı. Öğrenci temsilcileri Büşra Aydın Hafsa Sultan, Elif Efe Mahidevran Sultan, Gizem Demircioğlu ise Hürrem Sultan kostümlerini giyerek Manisa'yı temsil etti.

Ankara'da Manisa'yı temsil eden MAGİAD'lı öğrenciler adına konuşan Gizem Demircioğlu, "MAGİAD bu toplantılara 2 yıldır destek veriyor. 2 yıldır çok başarılı çalıştaylar gerçekleştiriyoruz. Ankara'daki genel kurulda dünya çapında belirlenen 17 tane küresel kalkınma hedefleri üzerine yoğunlaşıldı. Bu hedefler üzerine çalışılacak. 3 temsilci olarak Ankara'ya gittik. Ankara'da düzenlenen böyle bir toplantıda yer almak bizler için gurur verici oldu" dedi.

Manisa'nın böyle bir toplantıda temsil edilmesinin kendilerini de gururlandırdığını söyleyen MAGİAD Başkanı Halil Ağırbaşlı "Arkadaşlarımız bizleri temsilen Ankara'da yer aldı. Ulusal Gençlik Parlamentosu önceleri gençlerin mecliste daha çok yer almaları için çalışmalar yapan, Türkiye genelinde çoğu sivil toplum örgütlerini birleştiren büyük bir ağ olup yaz okulunda alınan karar ile değişim ve dönüşüme giderek farklı bir boyut kazandı. Parlamento artık dünyada belirlenen 17 tane küresel kalkınma hedeflerine odaklanacak olup bu toplantıya katılan 81 ilden delegeler ile beraber çalışmalara başlangıcını yaptı. Ulusal Gençlik Parlamentosunda her yıl yapılan geleneksel gecede öğrencilerimiz Manisa'yı temsil etmek için Hafsa Sultan, Mahidevran Sultan, Hürrem Sultan kostümlerini sergiledi. Ayrıca gecede Mesir Macunumuzu da tanıttık. Son gün yapılan Anıtkabir ziyaretinden sonra toplantı sona erdi. Bizleri temsil eden öğrenci temsilcisi arkadaşlara teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.