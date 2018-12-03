MAGİAD'tan Manisa için 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri' projesi

Ulusal Gençlik Parlamentosu ile MAGİAD Öğrenci Temsilciliği, geçtiğimiz yıl ortaklaşa yaptığı “Genç Dostu Kentler Endeksi” projesini bu yıl da 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri' isimli yeni bir çalışmayla sürdürdü. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri projesi kapsamında düzenlenen çalıştayda MAGİAD Öğrenci Temsilciliğinin 14 farklı proje yazacağı açıklandı.

Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) Öğrenci Temsilciliği, Ulusal Gençlik Parlamentosu (UGP) ile güçlerini birleştirmeye ve ortak projeler hazırlamaya devam ediyor. MAGİAD Öğrenci Temsilciliği ve UGP geçtiğimiz yıl ortaklaşa 'Genç Dostu Kentler Endeksi' isimli bir projeye imza atmış; gençlerin kentlerinde neleri geliştirmek istediğini yapılan anketlerle ortaya çıkarmış ve yerel yönetimlere bu raporu sunmuştu. İki STK şimdi de gençlerin yaşadıkları kentlerin ekonomik ve sosyal anlamda hareket kazanması amacıyla 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri' çalıştayı düzenledi.

MESOB Eğitim Salonu'nda düzenlenen çalıştaya çok sayıda üniversite öğrencisinin yanı sıra MAGİAD Başkanı Ömer Geriter ve Başkan vekili Emrah Kıvrak da katıldı. Hazırlanan proje ve yürütülen çalıştay kapsamında Ulusal Gençlik Parlamentosu Ege Bölge Temsilcisi Oğuz Ergen, öğrencilere Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin detaylarını anlattı.

17 farklı konu başlığında 14 proje hazırlanacak

Hedeflerde, “Yoksulluğa son, açlığa son, sağlıklı bireyler, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su ve sıhhi koşullar, erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları, sorumlu tüketim ve üretim, iklim eylemi, sudaki yaşam, karasal yaşam, barış adalet ve güçlü kurumlar ve hedefler için ortaklıklar” adı altında 17 ayrı başlık bulunuyor.

Bu 17 başlık kapsamında öğrenciler 14 farklı proje hazırlayarak yetkililerin değerlendirmesine sunacak.

Projeye ilişkin açıklama yapan MAGİAD Başkanı Ömer Geriter, “MAGİAD Öğrenci Temsilciliğimiz ile Ulusal Gençlik Parlamentosu geçtiğimiz yıldan beri çok dirsek teması halinde. Geçtiğimiz yıl yapılan Genç Dostu Kentler Endeksi projesinde de ortaya çıkan raporlar yerel yönetimlerimiz için bir altlık görevi görmüştü. Bu yıl da Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri projesi üzerine yapılan çalıştayla gençler yaşadıkları kentlere yeni bakış açıları ve yeni projeler hazırlayacak. Gençlerin kentlerinde yapılan çalışmaları bilmeleri, kendi projeleriyle yerel yönetimlere ufuk açmaları çok önemli. Bu güzel projeyi hazırladıkları için hem öğrenci temsilciliğimize, hem de Ulusal Gençlik Parlamentosu'na çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler projelerini hazırlayarak çalıştaya devam etti.