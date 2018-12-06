MAGİAD'tan yerli ve milli ziyaret

Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) yönetimi ve öğrenci temsilciliği, Vestel City'e teknik gezi düzenledi. Gezide ilk olarak Halkla İlişkiler ve Müşteri Hizmetleri departmanı, ardından ise Vestel marka televizyonların üretildiği atölyeler ziyaret edildi.

Her hafta yaptığı farklı ziyaretlerle gündeme gelen MAGİAD, bu kez yerli ve milli çalışmalarıyla Türkiye'nin gururu olan Vestel City'i ziyaret etti.

MAGİAD Öğrenci Temsilciliği'nin üniversite öğrencileriyle birlikte düzenlediği Vestel teknik gezisine MAGİAD Başkanı Ömer Geriter ve yönetim kurulu üyeleri Halil Ağırbaşlı ile Timuçin Mumcuğlu da katıldı.

Teknik gezi kapsamında ilk olarak Vestel'in Halkla İlişkiler ve Müşteri Hizmetleri departmanı ziyaret edildi. Ziyaretin ardından Vestel'de görev yapan eğitmenler konferans salonunda üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı.

Üniversite öğrencileriyle yapılan söyleşi sonrasında televizyon ve telefon üretimi yapılan Vestel City bölümüne geçildi. MAGİAD Başkanı Ömer Geriter, yönetim kurulu üyeleri, öğrenci temsilciliği ve üniversite öğrencileri Vestel City'de ilk olarak Venüs marka telefon ve Vestel televizyonların iç parçaları incelendi ve atölyelerdeki işleyiş hakkında yetkililer tarafından bilgilendirmede bulunuldu.

MAGİAD heyeti kendilerine yapılan bilgilendirmenin ardından televizyon parçalarının üretildiği ve montajlandığı atölyelere geçerek hem işçilerle tanışma imkanı buldu, hem de yüksek teknolojili çalışmaları yerinde inceledi.

“Vestel Manisa'ya adeta Silikon Vadisi kurmuş"

Teknik geziye ilişkin açıklamada bulunan MAGİAD Başkanı Ömer Geriter, “Bugün öğrenci temsilciliğimiz ve üniversite öğrencilerimizle Manisa'nın ve Türkiye'nin gururu Vestel'i ziyaret ettik. Vestel Türkiye'nin yerli ve milli bir dünya markasıdır. Biz de MAGİAD Öğrenci Temsilciliğimiz, MCBÜ'de eğitim gören öğrencilerimiz ve Organize Sanayi Bölgemizin entegrasyonunu sağlamak için Vestel City'e yapılan teknik geziye katılım sağladık. Bu geziden hem öğrencilerimiz hem de bizler çok şey öğrendik. Vestel, Manisa OSB'ye adeta yepyeni bir Silikon Vadisi kurmuş. Bize bu gezi imkanını sundukları için Vestel yönetimine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.