Mahalle delegesini kura belirledi

Kula Ziraat Odası Başkanlığı'nın delege seçimleri, geçtiğimiz hafta sonunda yapıldı. Hamidiye Mahallesi delege seçimlerinde 139 seçmenden 58'i oy kullandı. Oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından oyların sayımında her iki aday da 29 oy aldı. Hamidiye Mahallesinde delegeliğe aday olan Ali Çıldır ve Murat Uğurlu arasında sandıktan eşit oy çıkınca delege seçimleri kuraya bırakıldı. Kula Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'nde Kula Kaymakamı Kemal Duru tarafından çekilen kurada, Hamidiye Mahallesi delegeliğine Ali Çıldır seçildi.

Seçimlerin demokrasi içerisinde tamamlanması için eşit oy çıkan Hamidiye Mahallesi delegeliğini kura ile belirlediklerini dile getiren Kula Kaymakamı Kemal Duru, kura ile delegeliğe seçilen Ali Çıldır'a görevinde başarılar diledi.

Kula Kaymakamı Kemal Duru'nun kura çekmesinin ardından her iki delege adayı Ali Çıldır ve Murat Uğurlu, birlik beraberlik pozu verdi.