Mahalle derneği, yaşlılara 3 çeşit iftarlık yemek dağıtıyor

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Körez Mahallesi'nde kurulan ve faaliyetlerine hızlı şekilde başlayan Koresa Antik Şehir ve Körez Köyü Tanıtma Kalkındırma ve Yardımlaşma Dayanışma Derneği, ramazan ayının başından bu yana, mahallede yaşayan yaşlı ve kendi başına yemek yapamayan engelli vatandaşlara, günlük 3 çeşit iftarlık yemek dağıtıyor. Mahalle Muhtarı Hikmet Dönmez önderliğindeki dernek üyeleri, evleri tek tek ziyaret edip yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların isteklerini de yerine getiriyor.

Kula'ya bağlı Körez Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda kurulan ve faaliyetlerine hızlı bir şekilde başlayan Koresa Antik Şehir ve Körez Köyü Tanıtma Kalkındırma ve Yardımlaşma Dayanışma Derneği, ramazan ayının başından bu yana, mahallede yaşayan yaşlı ve kendi başına yemek yapamayan engelli vatandaşlara, günlük 3 çeşit iftarlık yemek dağıtıyor. Muhtar Hikmet Dönmez başkanlığındaki dernek üyeleri, ayrıca mahalledeki evleri ziyaret edip vatandaşların istek ve sorunlarını dinleyip, çözüm yolu arıyor.

Düzenledikleri faaliyetin örnek olması gerektiğini dile getiren Körez Mahalle Muhtarı ve Dernek Başkanı Hikmet Dönmez, "Derneğimiz, mahallemizdeki yaşlı ve kendi başına yemek yapamayan vatandaşlarımıza en azından mübarek ramazan günlerinde evlerine düzenli sıcak yemek girsin diye, fakir, zengin, maaşlı, maaşsız gözetim yapmadan ramazan başından bu yana yemek dağıtımı yapıyoruz. Ramazan ayı sonuna kadar kendi imkanlarımızla devam ettireceğimiz bu projemizde, en az biri sıcak yemek olmak üzere, günlük 3 çeşit iftarlık yemek dağıtıyoruz. Vatandaşlarımızdan ileride destek sağlandığında ve talep olduğunda bu geleneği kimsesiz yaşlılarımız uzun ve sağlıklı yaşasın diye yıl geneline yaymayı dernek yönetim kurulu olarak düşünüyoruz." dedi.