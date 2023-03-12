Mahalle muhtarı kazada öldü

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahllesi'nin muhtarı geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Sazoba Mahallesi'nden Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi'ne gitmekte olan İ.D. yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan beton bariyere çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan Kumkuyucak Mahalle Muhtarı Muzaffer Karacaoğlu, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Yaralı sürücü İ.D.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.