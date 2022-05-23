Mahalle muhtarından Başkan Çelik'e övgü

Şehzadeler Belediyesi tarafından kiraz diyarı Sancaklıbozköy'de düzenlenen 27. Kiraz Festivalinde Sancaklıbozköy Mahalesi Muhtarı Kadir Dalgın, festivali düzenleyen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'ten övgüyle bahsetti.

Şehzadeler Belediyesi tarafından kiraz diyarı Sancaklıbozköy'de düzenlenen 27. Kiraz Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin açılış konuşmasını yapan kiraz diyarı Sancaklıbozköy Mahalesi Muhtarı Kadir Dalgın, festivali düzenleyen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'ten övgüyle bahsetti. Yakın zamanda mahallesine yapılan Çok Amaçlı Salon, Yazlık Düğün Salonu projesinin açılışında yaptığı konuşmaya atıfta bulunarak sözlerine başlayan Dalgın, “Başkanımız bizi ne kadar sevdiğini bir kez daha gösterdi. Çok değerli başkanım, görev adamı, güzel insan hakkında geçenlerde birkaç şey söyledim. Bazı fesatlar anlamamışlar sözlerimi. Bir kez daha söylüyorum. Başkanımıza şahsım ve mahalle halkım adına ne kadar teşekkür etsem azdır. Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir Kiraz Pazarı yaptı bize. Sadece Sancaklıbozköy'e değil çevresindeki en az on mahalleye hizmet veriyor. Mahallemize çevresinin en büyük düğün salonunu yaptı. Yetmedi kirazlarımız toz olmasın diye yaklaşık 17 kilometre ova yolunu geçen yıl asfalt yaptı. Şimdi bunları deyince demişler ki başkana yağcılık yapıyor. Bizim kimseye yağcılık yapmaya ihtiyacımız yok. Bizim hizmet eden adama sonsuz sevgimiz ve saygımız var. Bunu insanlar bilsin. Kendisi hem hizmet adamı, hem görev adamı hem de saygın bir kişiliğe sahiptir. Ben mahallenin muhtarı olarak, sizlerin temsilcisi olarak kendisini ne zaman, hangi saatte ararsam bizimle ilgilenmiş, sorunlarımızı imkanlar nispetinde çözüme kavuşturmuştur. Bunu insanlar bilsinler. Kendisine bu sözleri söylemeyi bir borç bilirim” dedi.