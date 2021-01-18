Mahalle muhtarından vatandaşlara "Yağmursuyu ızgaralarını temiz tutalım" çağrısı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar'ın Ulucami mahallesinde sorun teşkil eden noktalardaki yağmursuyu ızgaralarını temizleyerek taşkın riskini en alt seviyeye indirdi. Mahalle Muhtarı Nesime şakrak, çöp konteynerlerinin yanına soba külü boşaltırken ızgaralara dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü su taşkınlarının önüne geçebilmek için il genelindeki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri Akhisar'ın Ulucami mahallesinde tıkalı olan yağmursuyu ızgaralarını temizledi. Izgaraların temizlenmesi ve tıkanıklıkların giderilmesiyle beraber bölgede olası su taşkınlarının önüne geçildi.

“Küller ızgara aralarında betonlaşıp suyun akışına engel oluyor”

Ulucami Mahalle Muhtarı Nesime Şakrak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Değerli mahalle sakinlerimiz, sizlerden ricam yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarından daha güzel, daha uzun süre verim alabilmek için çöp konteynerlerinin yanına soba küllerini boşaltırken ızgaraların üzerine gelmemesine dikkat edelim. Yağan yağmurda küller ızgara aralarında betonlaşıp suyun akışına engel oluyor. Aynı şekilde ıslak mendillerimizi de atmamaya özen gösterirsek sıkıntı yaşamamış oluruz. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde ek mesai yaparak bizlerin mağduriyetini en aza indirmeye çalışan, MASKİ Genel Müdürümüz Burak Aslay ve Kanalizasyon Dairesi Başkanımız Mümin Deniz'in talimatları doğrultusunda çalışan arkadaşların emeklerine sağlık” ifadelerini kullandı.