Mahalle sakinlerinden dere ıslah talebi

Geçtiğimiz gün etkili olan sağanak yağış ardından sel sularının üzüm bağlarına zarar vermesi zerine Sarıgöl'ün Tekeliler Mahallesi sakinleri DSİ'nin biran önce Çınarlı Derede ıslah çalışması gerçekleştirmesini talep etti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Tekeliler Mahallesinden geçen Çınarlı Dere üzerine 10 yıl öncesi DSİ tarafından yaptırılan tek gözlü köprü geçtiğimiz gün yağan şiddetli yağmurlardan oluşan sel sularını almayınca köprüden taşan sel suları çevrede bulunan üzüm bağlarına zarar verirken, mahallenin de çevreyle olan ulaşımını olumsuz etkiledi.

Tekeliler Mahallesi sakinleri DSİ'nin Çınarlı Deresinde ıslah yapmasını ve tek gözlü köprünün sel sularının rahatlıkla geçeceği şekilde yeniden yapılmasını talep etti.