Mahalle sakinlerinden tehlikeli yama

Manisa'nın en işlek caddelerinden birinde, eline küreği alarak asfalt yol üzerindeki çukura yama yapan 2 vatandaş, korkuya neden oldu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinin Manisa-Menemen yolu üzerinde meydana gelen çukurların onarılmaması, vatandaşı harekete geçirdi. Eline küreği alan iki vatandaş, asfalt yol üzerindeki çukura yama yapmaya karar verdi. Vatandaşlar, yol kenarındaki inşaatın önündeki kireç ve toprakları, çukura doldurdu. Hiçbir güvenlik önlemi almadan, hız yapan araçların ortasında kalan vatandaşlar, korkuya neden oldu.