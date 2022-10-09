Mahalleler MASKİ ile değişimi yaşıyor

Selendi'nin Halılar Mahallesinin alt ve üst yapısını yenileyen MASKİ ekipleri, Ahmetli ilçesine bağlı Bahçecik Mahallesinde 1 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirirken, Gördes ilçesine bağlı Şahinkaya Mahallesinde bulunan içme suyu deposunun da bakım-onarımında sona yaklaştı.

Selendi Halılar Mahallesinin çehresi değişti

MASKİ İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, 101 mahalle projesi çerçevesinde alt ve üstyapısı yenilenen Selendi ilçesine bağlı Halılar Mahallesine ziyarette bulundu. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Önder Baştürk ve MASKİ İlçe Şefi Uğur Akıncı da hazır bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Daire Başkanı Çakır, Başkan Ergün adına getirdiği hediyeleri takdim etti. Çakır, MASKİ bünyesinde alt ve üstyapısı yenilenen ve içme suyu deposu inşa edilen Halılar'a hizmetlerin devam ettiği bilgisini verdi. Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Gürbüz, “Cengiz Başkanımıza gecesini gündüzüne katıp, mahallemize istediğimiz her hizmeti verdiği için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Gördes'te içme suyu deposu tadilatları son sürat

MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarda Gördes ilçesine bağlı Şahinkaya Mahallesinde de içme suyu deposu tadilatında sona yaklaşıldı. İçme suyu deposunda dış cepheden, manevra odasına, yalıtım sisteminden fayans döşemelerine kadar birçok alan yepyeni bir görünüme kavuşturuluyor. Himaye çiti ile de çevrilecek olan depoya dışarıdan herhangi bir müdahale edilmesinin de önüne geçilecek. Mahalle Muhtarı Mehmet Erdoğan ve mahalle sakinleri de yapılan çalışma için MASKİ'ye teşekkür etti.

Bahçecik Mahallesinde dere temizliği yapıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmetli ilçesine bağlı Bahçecik Mahallesinde 1 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile taşkın riskine karşı önlem alındı. Derede biriken rüsubat da uzaklaştırılarak, suyun akışının sağlıklı olması sağlandı.

Mahalle muhtarı Dursun Saka, “MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından mahallemizde yapılan dere temizlik çalışmasından memnun kaldık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.