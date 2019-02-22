Mahallelerde Özdemir'e yoğun ilgi

CHP ve İYİ Parti'nin ortak olduğu Millet İttifakının Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı ile birlikte mahallelere çıkarma yaptı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Özdemir, “Birlikte başaracağız. Biz başkan adayları el ele verdik sizden destek bekliyoruz” dedi.

Selimşahlar, Yeniköy, Hamzabeyli, Hacıhaliller, Aşağı Çobanisa ve Veziroğlu mahallelerine giden Millet İttifakının Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı'yı halk coşkuyla karşıladı. 6 mahalleye çıkarma yapan Özdemir ve Şıktaşlı'ya CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP'liler ve İYİ Partililer de katıldı.

Tarıma öncelik

İş yerlerini ve kıraathaneleri tek tek gezen Özdemir ve Şıktaşlı, mahalle sakinleri tarafından coşkuyla karşılandı. 31 Mart tarihinden sonra Millet İttifakıyla çiftçinin derdinin sona ereceğini ifade eden başkan adayları vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı. Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir, “Manisa bir tarım kenti. Belediye imkanlarımızı sonuna kadar zorlayıp tarımsal kalkınmaya önem vereceğiz. Büyükşehir Belediye Başkan adayımızla ile el ele verdik. Sizlerden de destek istiyoruz.” diye konuştu.

Mahalle ziyaretlerinde vatandaşların sıkıntılarını tek tek dinleyen Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir, “İlçemize hak ettiği hizmeti getirmek için göreve talip olduk. Ekip arkadaşlarımız, partililerimiz sadece hizmet etmeye konsantre olmuş durumda. Şehzadeler'in dertleri milletin kararıyla Millet İttifakıyla sona erecek.” diye konuştu.