Mahalleli sahur programında buluştu

Vatandaşlar ilahiler ve tasavvuf musikisi eşiliğinde sahur yaptı.

Ayni Ali Mahallesi Muhtarı Enis Sağman geleneksel hale getirmek istediği sahur programının ilkini Halil Yurtseven İlkokulu bahçesinde düzenledi. Sağman, sahur programına vatandaşların yoğun katılım göstermesinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti. Sağman, “Bu yıl ilkini organize ettiğimiz sahur programının bundan sonraki Ramazan aylarında devam ettirerek geleneksel hale getirmek istiyoruz. Katılımın yüksek olması bizleri memnun etti. İnşallah bundan sonraki yıllarda daha kalabalık oluruz. Göreve seçilmemin ardından muhtarlık önünde pilav hayrı yaparak vatandaşlarla sohbet ettik. Bu sahur vaktinde katılımın yoğun olması beni ziyadesiyle memnun etti. Aynı mahallede oturan ve bir birini göremeyen birçok mahalleli burada sohbet etme fırsatı buldu. Mahalleliyi böyle bir arada görmek bizlerin enerjisine enerji katıyor. Son olarak bu sahur programına maddi ve manevi olarak destek veren ve davetimize icabet eden herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.