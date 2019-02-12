Mahalleye ek kanalizasyon hattı

Manisa'nın 17 ilçesinde gerçekleştirdiği çalışmalarla altyapı ihtiyaçlarına cevap vermeye devam eden Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde yeni yerleşim alanının altyapı gereksinimini ortadan kaldırmak amacıyla ek kanalizasyon hattı döşeme işine başladı.

MASKİ ekipleri tarafından yürütülen çalışma tamamlandığında vatandaşların altyapıyla ilgili sıkıntı yaşamalarının önüne geçilerek sağlıklı ve kullanışlı altyapı temin edilecek. MASKİ İlçe Şefi Tuğrul Kaçar çalışmaları yakından takip etti.

MASKİ tarafından mahallelerindeki yeni yerleşim alanına kanalizasyon hat döşeme çalışmasının başladığını belirten Atatürk Mahalle Muhtarı Selahattin Demirtaş ise, “Bu çalışmayla vatandaşımız evlerine taşınmadan altyapı ihtiyacı giderilmiş olacak. Mahallemizde gerçekleştirilen hizmetlerden tabi ki memnun kalıyoruz. Hizmetlerin artarak devam edeceğine inanıyoruz. Muhtar olarak mahallemize bir tek taş dikilse bizim gururumuz olur. Bu anlamda da bizleri bu güzel hizmetlerle buluşturduğu için Cengiz Başkanımıza ve MASKİ yetkililerine çok teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.