Mahkemece iptal edilen Kent Konseyi seçimi tekrar yapıldı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde gelen itirazlar sonucu mahkeme kararıyla iptal edilen Akhisar Kent Konseyi genel kurulu yeniden toplanırken, genel kurulda Hasan Ali Men başkanlığa seçildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde gelen itirazlar sonucu mahkeme kararıyla iptal edilen Akhisar Kent Konseyi genel kurulu yeniden düzenlendi. Genel kurulda Mevcut Başkan Hasan Ali Men ile Vedat Özel divana başvuru yaparak aday olduklarını birer dilekçe ile sundu. 107 delegenin bulunduğu Kent Konseyi seçiminin ilk turunda 76 delege oy kullandı. Mevcut başkan Hasan Ali Men 61, Vedat Özel 13 oy alırken 2 oy da geçersiz sayıldı. Yeterli ekseriyetin sağlanmadığı ilk turun ardından ikinci tura geçildi. Yapılan ikinci seçimde 69 delege oy kullanırken Hasan Ali Men 59, Vedat Özel ise 7 oy aldı, 3 oy ise geçersiz sayıldı. Yapılan ikinci turda 59 oy alan Hasan Ali Men yeniden başkanlığa seçildi.

Başkan Hasan Ali Men'in yönetim listesi ise şu isimlerden oluştu: İhsan Gümüş, Özlem Özcan, Erol Kayan, Nadir Güven, Sinem Kabasakal, Cengiz Özdemir, Hatem Menteş ve Akın Kara.