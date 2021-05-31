Mahkumlar için kitap bağışı kampanyası

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde mahkumların okuyabilmesi için kitap bağışı kampanyası başlatıldı. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı Adliye önünde kurulan stantta 31 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında kitap bağışlanabilecek.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde mahkumlar için düzenlenen kitap bağışı kampanyasının başlaması nedeniyle düzenlenen törene Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Belediye Başkan vekili Muammer İbişoğlu, Ulaştırma Alay Komutanı Kıdemli Albay Mevlüt Ece, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Nadir Bilbay, Alaşehir M Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mesut Duyar, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş ve vatandaşlar katıldı.

Alaşehir M Tipi Ceza İnfaz Kurumu katibi Mustafa Kutlu yaptığı konuşmada, "Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği çerçevesinde Ceza İnfaz Kurumlarının kütüphanelerinin zenginleştirilmesi ve hükümlü tutuklulara okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak kitap bağışı kampanyası başlatıldı. Kampanyaya herkesin destek vermesini bekliyoruz." dedi.

İlk kitap bağışını Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert'e yapan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Evlerimizde, kütüphanelerimizde okuduğumuz veya yeni olarak da kitap bağışı yaparak, cezaevlerinde bulunan hükümlülerin okumasını sağlayabilmek için kitap bağışını destek vermemiz gerekir. 15 gün sürecek bağış süresince vatandaşların destek olmasını bekliyoruz. Kitap bağışı için Alaşehir Belediyesi hoparlörlerinden de ilan yaptırarak, çevremize afişler asarak kampanyaya destek olacağız." diyerek vatandaşları kitap bağışı kampanyasına davet etti.