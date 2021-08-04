Mahmut Boz Turgutluspor'da

Lig ekiplerinden Turgutluspor, Gençlerbirliği, Sivasspor, Karşıyaka, Boluspor, Eskişehirspor, Gaziantep FK, Bayrampaşa, Orduspor, Mamak FK, Amed Sportif ve geçtiğimiz sezon Afjet Afyonspor forması giyen 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu Mahmut Boz ile sözleşme imzaladı.

Turgutlu Belediyesi Sosyal Tesislerinde, Turgutluspor Kulüp Başkanı Taner Kestaneci'nin katıldığı törenle tecrübeli oyuncu Mahmut Boz'la 2 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza töreni sonrasında konuşan Mahmut Boz, “Burada olduğum için heyecanlıyım. Birçok takımdan teklif almama rağmen Turgutluspor'u tercih ettim. Buradaki proje beni heyecanlandırdı. Düşünmeden teklifi kabul ettim ve buradayım. Doğru bir karar verdiğimi kulübe geldikten sonra anladım. Kulüpteki herkes çok sıcakkanlı. İnşallah hem Turgutluspor camiasına hem de benim adıma hayırlı bir sezon olur.” dedi.

Mahmut Boz gibi tecrübeli bir oyuncuyu kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını belirten Kulüp Başkanı Taner Kestaneci ise şunları söyledi: “Mahmut Boz Türk futbolunda kendini ispatlamış bir oyuncu. Gençlerbirliği, Sivasspor, Karşıyaka, Boluspor, Eskişehirspor, Gaziantep FK, Bayrampaşa, Orduspor, Mamak FK, Amed Sportif ve geçtiğimiz sezon Afjet Afyonspor forması giymiş hayli tecrübeli bir oyuncu. Mahmut Boz, gücümüze güç katacak bir oyuncu. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun. Mahmut Boz kardeşime yeni sezonda başarılar diliyorum.”