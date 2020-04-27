Mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

Manisa'nın Salihli ilçesinde uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Barış Mahallesinde yaşayan Yusuf Esen keçilerini Kurşunlu Piknik alanı mevkiine otlatmaya götürdü. Fakat keçilerden birisi uçurumda mahsur kaldı. Keçisini kendi imkanlarıyla ulaşamayan Esen, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, uçurumda mahsur kalan keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Halat yardımıyla uçuruma inen ekipler, mahsur kalan keçiyi uzun uğraşlar sonucu kurtarıp, sahibine teslim etti.

Esen, uçurumda mahsur kalan keçisini indiren itfaiye ekiplerine teşekkür etti.