İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Makedonya Göçmenleri Derneğinden Başkan Bilgin'e ziyaret

İzmir’de faaliyet gösteren Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Kurucu ve Onursal Başkanı Adnan Yetişkin ile Derneği Yönetim Kurulu Başkan Birol Özkardeşler, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin’i makamında ziyaret etti.

İzmir'de faaliyet gösteren Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Kurucu ve Onursal Başkanı Adnan Yetişkin ile Derneği Yönetim Kurulu Başkan Birol Özkardeşler, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'i makamında ziyaret etti.


Kendisi de Makedon göçmeni bir ailenin evladı olan Başkan Bilgin, ziyaretlerinden dolayı Yetişkin ve Özkardeşler'e teşekkür ederek, dernekler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.


Ziyarette, Dernek Başkanı Adnan Yetişkin, Başkan Zeki Bilgin'e derneklerinin flama ve rozetini hediye etti. Başkan Bilgin ise Yetişkin'e ajanda ve takvim hediye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.