Makedonya Göçmenleri Derneğinden Başkan Bilgin'e ziyaret

İzmir'de faaliyet gösteren Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Kurucu ve Onursal Başkanı Adnan Yetişkin ile Derneği Yönetim Kurulu Başkan Birol Özkardeşler, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'i makamında ziyaret etti.

Kendisi de Makedon göçmeni bir ailenin evladı olan Başkan Bilgin, ziyaretlerinden dolayı Yetişkin ve Özkardeşler'e teşekkür ederek, dernekler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ziyarette, Dernek Başkanı Adnan Yetişkin, Başkan Zeki Bilgin'e derneklerinin flama ve rozetini hediye etti. Başkan Bilgin ise Yetişkin'e ajanda ve takvim hediye etti.