Maldan Sosyal Tesisinde çalışmalar tamamlandı

Yunusemre Belediyesi'nin Maldan Mahallesi'nde hayata geçirdiği Yunusemre Belediyesi Maldan Sosyal Tesisleri'nde çalışmalar tamamlandı.

Yunusemre Belediyesi, Maldan Mahallesi'nde yapımına başladığı sosyal tesislerde çalışmaları tamamladı. Alanda incelemede bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Maldan Mahallesi'nde yapımına başladığımız sosyal tesisimizde çalışmalarımızı tamamladık. Bölge halkının hizmetine açacağız” diye konuştu.

İki katlı, bin metrekare inşaat alanına sahip olan projede; el sanatları atölyeleri, genç odası, kahvehane, ticarethane, muhtarlık odası, düğün salonu ve Telekom binası yer alıyor.