Mali hizmet yılı ve performans programı oy birliği ile kabul edildi

Yunusemre Belediye Meclisi'nin Ekim Ayı ikinci oturumu Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirildi.

Yunusemre Belediye Meclis Toplantısının ikinci birleşimi Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonunda yapıldı. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda iki madde görüşüldü. Toplantıda 2022 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve 2022 Performans Programı oy birliği ile meclisten geçti. Oylama sonrası konuşan Belediye Başkanı Çerçi, Yunusemre Belediyesi'nin Türkiye'nin en başarılı belediyeler arasında yer aldığını ifade ederek bu başarıda emeği olanları kutladı. Başkan Çerçi açıklamasında, “Yunusemre Belediyesi olarak az şey yapmadık. Ufak tefek eksikliklerimiz de olabilir. Ama herkes elini vicdanına koyarsa bizim yaptığımız çalışmaları görür. Yunusemre Belediyesi yaptığı yatırım ve hizmetler ile birçok belediyeden performans olarak çok daha başarılı bir belediye” dedi.

Meclis üyelerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da kutlayan Belediye Başkanı Çerçi, bu yıl 7.si düzenlenecek olan Uluslararası Yunus Emre Günlerine davet etti. Güzel bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını kaydeden Başkan Çerçi konuşmasını, “Önümüz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi şükran ve minnet ile anıyorum. Yine belediye olarak Kasım ayında 7. Uluslararası Yunus Emre Günleri'ni yapacağız. 11 - 17 Kasım tarihleri arasında yapacağımız etkinlikler kapsamında birbirinden değerli konuşmacılarımız ve sanatçılarımız vatandaşlarımız ile buluşacak. Programlar kapsamında Türkiye'de bir ilk olacak çok güzel bir sergiyi açacağız” diye konuştu.

Kasım ayı meclis toplantısının 8 Kasım saat 18.00'de yapılması kararlaştırıldı.