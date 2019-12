MANEP 2023'ün tanıtımı Alaşehir ve Sarıgöl ile devam etti

MANEP (Manisa Eğitim Projeleri) 2023'ün tanıtımı Alaşehir ve Sarıgöl ilçeleri ile devam etti. Manisa Valisi Ahmet Deniz, “Bilime değer veren, kendi kültür ve değerlerine sahip, demokrasiye inanmış, eleştirel düşünceye açık, iyi insanlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

2023 Eğitim hedefi doğrultusunda hazırlanan Manisa Eğitim Projeleri (MANEP) tanıtımları Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde devam etti.

Vali Deniz, Alaşehir Kaymakamlığını ziyaret etti

MANEP 2023 tanıtım toplantısı için Alaşehir'e giden Vali Ahmet Deniz ilk olarak Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Dikici eşliğinde Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun'u ziyaret etti. İlçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Deniz, Manisa'nın tüm ilçeleri ile Türk ekonomisine önemli katkılar sağladığını bunda Alaşehir'in de özellikle tarımsal üretimde önemli bir payı olduğunu ifade etti. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından kurulan SERA A.Ş.'nin seracılık yatırımını Manisa'ya kazandırmak için çalıştıklarını da belirten Vali Deniz, “Alaşehir, Kula, Salihli ve Soma'daki yatırım yapılabilir sahalarla ilgili çalışmaları hızlandırdık. Eylül ayında ilk fideyi yetiştirecek şekilde çalışıyoruz” dedi.

‘Yeni kimlikle ilgili söylentilere itibar etmeyin'

Ocak ayında çipli kimlik dağıtımının biteceği şeklindeki asılsız söylentiler sebebiyle kimlik değiştirmek üzere kaymakamlık binasında hizmet veren İlçe Nüfus Müdürlüğüne gelen vatandaşlarla da sohbet eden Vali Deniz, söylentilerin asılsız olduğunu, kimlik değişimi ile ilgili belirtilen son bir tarihin olmadığı bilgisini de verdi.

MANEP 2023 tanıtıldı

Manisa Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen MANEP 2023'ün ilçelerdeki tanıtım toplantıları devam ediyor. Alaşehir ve Sarıgöl İlçelerinin MANEP 2023 tanıtım toplantısı Alaşehir Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya Vali Ahmet Deniz'in yanı sıra Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Dikici, okul idarecileri ve öğretmenleri de katıldı. MANEP 2023 kapsamında yer alan projelerle ilgili bilgilerin verildiği toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Dikici, projelerdeki amacın eğitimi sorunların çözümünde merkeze almak olduğunu söyledi.

“Akıl ile kalbi bütünleştirmemiz lazım”

Konuşmasında Manisa'nın tarım ve sanayi ile yakaladığı başarı hikâyesini eğitimle taçlandırmayı istediklerini söyleyen Vali Ahmet Deniz ise, “Eğitimdeki çıtayı en yukarıya taşımak için çalışıyoruz. Türkiye eğitim, sağlık, spor, ulaşım tesisleri alanlarında bir başarı hikâyesi yazıyor. Her şeyin temelinde eğitim var. Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınmasının tek yolu eğitim. Eğitimin de 2 ayağı var. Bunlar akıl ve kalp. Bizim akıl ve kalbi bütünleştirmemiz lazım” dedi.

Gelişmiş ve kişi başı gelirleri 40-50 bin dolar seviyesinde olan ülkelerin bunu eğitimle sağladıklarını ancak bu ülkelerde intihar vakalarının son yıllarda iki katına çıktığının tespit edildiğini de belirten Vali Deniz, “Bizim akıl ve kalbi önemsememizin nedeni de bundan kaynaklanıyor. Eğitimin içerisine mutlaka maneviyatı, şefkati, merhameti paylaşımcılığı da koyacağız” diye konuştu.

30 kütüphanenin ihalesi yapıldı

Teknolojinin gelişmesi ile çocuklar arasında bilgisayar ve telefon bağımlılığının ortaya çıktığını, çocukları bu zararlardan korumak için de MANEP 2023 kapsamındaki projelerin büyük önem arz ettiğini vurgulayan Vali Deniz sözlerini şöyle sürdürdü: “Kitap okumayı çocuklarımızda alışkanlık haline getirmeyi, spor ve sanat ile uğraşmalarını çok önemsiyoruz. Bu alışkanlıkları da ancak biz okullarımızda öğretebiliriz. 30 tane Z formatında kütüphane için ihale yaptık. Okullarımıza 2020 yılı içerisinde 200 bin kitap dağıtacağız.”

Her ilçede 'Beceri Atölyesi' açılacak

Her ilçede birer tane beceri atölyesi yapmayı planladıklarını da söyleyen Vali Deniz, “Çocuğumu Seviyorum Anaokuluna Gönderiyorum' projemiz var. Anaokuluna gitmesi gereken ancak gitmeyen çocuklarımızla ilgili çalışmalarımız var. Manisa'da bu seviye yüzde 70'lerde bunun yüzde 100 olmasını istiyoruz. Eğitimin her alanında Manisa, Türkiye'nin en iyi ili olsun istiyoruz. Bunu okul idarecileri ve öğretmenlerimizle yapacağız. Her şeyin çözümü eğitim. Ben sizlere inanıyor ve güveniyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Deniz ve katılımcılar, Manisa Valiliği tarafından hediye edilen kitaplarla okuma etkinliği gerçekleştirildi.