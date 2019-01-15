Mania'da "Çocuk işçi" çalıştayı

Manisa'da bir çok kurumun ortak katılımıyla çocuk işçiliği ile mücadele amacıyla çalıştay düzenlendi.

Manisa'da bir çok kurumun katılımıyla Çocuk İşçiliği ile Mücadele ve Çalışma Hayatı konulu çalıştay düzenlendi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim (MCBÜ) Üyesi Prof. Dr. Mahmut Karğın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Yavuz Kurt, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Eşref Aslan konuşmacı olarak yer aldı.

Programın açılışında konuşan Manisa Valisi Ahmet Deniz, çocuk işçiliğin mücadelesinde farkındalık oluşturulmasını hedeflediklerini belirterek, "Çocuk işçiliği denince kadınlarımız olmadan bu mücadeleyi başarmak mümkün değil çünkü çocuklarımız ana kuzusu. Onların çalışıyor olması hem ruhsal, hem fiziksel gelişimi açısından olumsuz etkiliyor, bizim geleceğimiz onlar. Maalesef dünyada 158 milyon civarında çocuk çalışıyor. Kimse yaşına ve cinsiyetine uygun olmayan işlerde çalıştırılamaz diye net bir hüküm var. Keza iş kanunumuzda 15 yaşından küçük bireylerin çalıştırılması yasak. Tüm bunlara rağmen maalesef çocuklar çalıştırılıyor. Burada hepimize düşen sorumluluklar var. Tüm kurumlar bu mesele ile amansız mücadele edelim arzusundayız” dedi.

Programın moderatörlüğünü yapan MCBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Karğın, “Çocuk işçiliği 2019 yılında yayınan raporlarında dünyanın en önemli sorunları arasında yer alıyor. Çocuğu yapmak iki kişinin işi ama yetiştirmek bir köyün işi. Sadece çocukları fiziki olarak dünyaya getirmemiz sorumluluğumuz bitirmiyor. Onların eğitimi, zihni ve duygusal gelişimleri ile ilgili her türlü anne baba, toplum, hükümet, devlet, vatandaş, üniversiteler ve tüm kurum kuruluşlar olarak hepimizin görevi onlarla ilgilenmek. Bu toplantı ile birlikte Manisa'da, ülkemize ve dünyada çocuk işçiliğinin durumunu çok öz ve kısa bir şekilde işin uzmanlarından alacağız” diye konuştu.

Panelde bir bürokrat olmanın yanında 12 yaşında bir kız çocuğu babası olarak konuştuğunu söyleyen Manisa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Yavuz Kurt, “Bugün dünyada, ülkemizde, Manisa'mızda çocuklarımız ne yazık ki hayatını olağan akışı içerisinde hiç de olağan olmayan bir biçimde aslında vicdanlarımızı da yaralayan bir şekilde, kimi zaman yorucu, kimi zaman zorlu, kimi zaman tehlikeli işlere sürükleniyorlar. Kitap taşıması gereken, kalem tutması gereken eller tabiri caizse tozlu, kirli, paslı, soğuk demiri kavramakta, sokakta çöp toplamakta, hatta dilendirilmeye zorlanmakta. Ne yazık ki dünyanın birçok noktasında çocuklar ticari bir meta olarak alınıp satılabiliyorlar. Bazı bölgelerde savaşmaya dahi zorlanabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Dünya Çalışma Örgütü verilerine göre dünyada çalışma yaşında bulunmayan 158 milyon çocuk işçisinin bulunduğuna dikkat çeken Kurt, bunun 76 milyonunun ise çok tehlikeli işlerde çalıştırıldığını, Afrika'nın yüzde 47 ile ilk sırada yer aldığını, yüzde 40'nın Asya Pasifik ve yüzde 7'sinin ise Amerikan'da bulunduğunu söyledi. Kurt, Türkiye'de ise 292 bin civarında çocuk işçisinin bulunduğunu kaydetti.

Kurt'un ardından konuşan Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Eşref Aslan, çocuk işçiliğine ülke ekonomisi açısından bakıldığı zaman, çocuk işçiliğinin yoksul ailelerin hayatta kalma mücadelesinin bir parçası olduğunu belirtti. Aslan, bu durumun güvencesiz çalışma, ücretlerin aşağı düşmesini sağlayarak, işsizler ordusuna ait havuzun genişlemesine sebebiyet verdiğini söyledi.

Çocukların maden ocağı, kablo döşemesi gibi çok tehlikeli işlerde çalıştırılamayacağını söyleyen Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan, çocuk işçiliğinin birçok nedeninin bulunduğunu belirterek, bunların başında sosyal nedenler olarak göçün geldiğini dile getirdi. Konan, bunun yanı sıra eğitimin olmaması, ailenin ekonomik durumunun iyi olmamasından dolayı çocuk işçiliğinin arttığına dikkat çekti. Konan, toplumun, ailelerin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Konan ayrıca Manisa ile ilgili verdiği bilgilerde geçtiğimiz yıl kentte 103 çocuğun sokaklarda çalıştığını tespit edip gerekli önlemleri aldıklarını ifade etti.

SGK İl Müdürü Yavuz Kurt ise, rakamsal olarak bir istatistiğin TÜİK tarafından tutulmadığını, ancak SGK tarafından yapılan denetimlerde geçen yıl iki çocuk işçi tespit ettiklerini ve 2 işletmeye toplam 36 bin 178 TL cezai işlem uyguladıklarını kaydetti.

İş Kur İl Müdürü Eşref Aslan da kurum tarafından organize sanayi bölgesindeki firmalarda çocuk işçiye rastlanmadığını, aynı denetimlerde gece çalıştırılan çocuk işçi de bulunmadığını söyledi. İş Kur tarafından sokakta çalışan 4 çocuğun tespit edildiğini, ailesine yasal uyarıların yapıldığını kaydeden Aslan 18 küçük işletmeye de çocuk işçi çalıştırmaktan dolayı gerekli yaptırımın uygulandığını dile getirdi. Aslan, suça sürüklenen 66 çocukla ilgili de çalışmaların çeşitli kurumlarla ortaklaşa olarak yapıldığını aktardı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Konferans Salonunda düzenlenen panele Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, MTSO Başkanı Mehmet Yılmaz, MTSO Meclis Başkanı Ümit Türek, MTSO yönetimi daire, müdürleri ve gönül elçileri katıldı.