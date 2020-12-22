Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi ve MAT işbirliği yapacak

Protokol kapsamında Türkiye'de meydana gelen afet acil durumlarında haberleşme sistemlerinin kesilmesi durumlarında acil durum haberleşmesinin sağlanması, Manisa genelinde olabilecek afet acil durumlarında il dışı ve ilçeler ile bilgi alışverişi sağlanabilecek.

Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen ve Manisa MAT Başkanı Bahattin Özer arasında imzalanan protokol törenine 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ali Dedeler ve dernek üyeleri de katıldı.