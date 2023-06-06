Manisa, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne hazırlanıyor

Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hazırlık toplantısı, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yapılması planlanan etkinlikler değerlendirildi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, ilgili kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

15 Temmuz'un emperyalist devletlerin Türkiye'nin milli birliğini ve beraberliğini hedef alan ve milletin yönetim yetkisinin FETÖ terör örgütüne teslim edilmek istenildiği bir darbe teşebbüsü olduğunu ve bu teşebbüsün milletin demokrasiye olan inancıyla bertaraf edildiğini söyleyen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, anma günlerinin ülkenin geleceği, birlik ve beraberliği için devlet ve millet olarak verilen mücadeleleri bir kez daha idrak etmek, şehit ve gazileri minnetle anmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla önemli olduğunu belirtti.

Vali Karadeniz'in açılış konuşması sonrası toplantıda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirilecek olan etkinliklerin planlanması ve kurumlarla ilgili görev dağılımı yapıldı.