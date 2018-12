Manisa 19 Mayıs Stadı vatandaşın hizmetine açıldı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, vatandaşları spor yapmaya ve sağlıklı yaşama teşvik etmek amacıyla 19 Mayıs Stadı'nı halka açtıklarını söyledi.

Uzun yıllardır Manisaspor ve Akhisarspor'a ev sahipliği yapan Manisa 19 Mayıs Stadı, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce sağlıklı yaşama teşvik etmek amacıyla vatandaşların hizmetine açıldı. Alınan kararla, Manisalılar bundan böyle her gün sabah 06.00 ve 09.00 saatleri arasında 19 Mayıs Stadyumda spor yapabilecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, tüm Manisalıları spor yapmaya davet etti. Öztürk, il müdürlüğüne bağlı tesislerden biri olan Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nun artık halkın uğrak mekanı haline geleceğini belirterek, "Halkımızın sabah saatlerinde yürüyüş ve koşu yapabilmeleri adına 19 Mayıs Stadyumu'nu hizmete açmış bulunuyoruz. 7'den 77'ye herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Stadyumumuz sabah saatlerinde cıvıl cıvıl olacak. Bu tesisler hepimizin. Spor, aynı zamanda sağlıktır. Halkımız, hiçbir ücret ödemeden sabah sporunu yapabilirler. Spor tesislerimiz çocuklarımıza ve gençlerimize açık olduğu gibi halkımızda her zaman açıktır. Manisa'yı spor kenti yapma adına üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz. Bu anlamda bizlerin her zaman yanında olan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a, Manisa Valimiz Ahmet Deniz'e teşekkür ediyoruz" dedi.