Manisa 2018 yılında 500 bin tondan fazla tarım ürünü ihraç etti

2018 yılının değerlendirildiği, 2019 yılının ise planlamasının yapıldığı toplantıda konuşan İl Müdür Vekili Metin Öztürk, “Manisa, ülke ihracatına yapmış olduğu katkılarıyla göz doldurmaktadır. 2018 yılı içerisinde ilimizden, başta kuru üzüm ve taze üzüm olmak üzere toplam 507 bin 875 ton tarım ürünü ihracatı gerçekleşmiştir.” dedi.

Toplantıda 2018 yılında yapılan çalışmalar, tarımsal yenilikler, İlin gıda, tarım ve hayvancılık alanındaki genel durumu, çiftçi sorunları ve çözümleri tartışılarak kararlar alındı.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Metin Öztürk'ün başkanlık ettiği toplantı Şehzadeler Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Toplantıya; İl Müdür Yardımcıları Mustafa Gündoğar, Melikşah Taşkın, şube müdürleri ile 17 ilçe müdürü katıldı.

Toplantıda, 2018 yılının genel değerlendirilmesi yapılırken 2019 yılının planlaması ve 2019 yılında uygulanacak tarımsal faaliyetler ile Manisa'nın sosyo-ekonomik durumu da göz önünde bulundurularak tarımsal üretimi desteklemeye yönelik çalışmalar görüşüldü.

Toplantının açılışında bir konuşma gerçekleştiren İl Müdür Vekili Metin Öztürk, “İlimiz, bereketli topraklarının yanında gerek iklimi, gerek konumu, gerekse potansiyeli bakımından her türlü tarımsal faaliyetin yapılmasına çok elverişli bir bölgede bulunmaktadır. Bakanlığımız ve il müdürlüğümüz olarak Manisa çiftçisi için gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve çalışmalar meyvelerini vermekte, tarımda ülkemizin lider şehirlerinden biri olarak emin adımlarla ilerlemekteyiz” dedi.

Manisa ihracatta göz dolduruyor

Manisa'nın geçtiğimiz yıl da pek çok alanda birinci sırada kaldığını, tarım, hayvancılık ve gıda konularında kendini yenilemeyi başardığını belirten Öztürk, “Manisa'da tarım ve hayvancılığının başarılı bu gelişiminde, çiftçimizin bilgisi, özverisi, emeği, ilgisi asla göz ardı edilemez. Manisa çiftçisi bilinçlidir ve iyi tarım ile organik tarım alanında önemli mesafeler kat etmiştir. Manisa Türkiye'de Biyoteknik Mücadele uygulayan iller arasında 1. sıradadır. Organik tarım üretim miktarında da ülke birincisi konumundadır. Manisa; üzüm, tütün, tavuk eti üretiminde ve hindi varlığında ülkemizde birinci sırada yer almaktadır. Zeytin, salçalık biber, salçalık domates üretiminde ikinci sırada, yumurta, kiraz ve turşuluk hıyar üretiminde ise üçüncü sıradaki yerini muhafaza etmektedir. Manisa, ülke ihracatına yapmış olduğu katkılarıyla göz doldurmaktadır. 2018 yılı içerisinde ilimizden, başta kuru üzüm ve taze üzüm olmak üzere toplam 507 bin 875 ton tarım ürünü ihracatı gerçekleşmiştir. 2018 yılında özellikle üzüme verilen fiyat çiftçimizin yüzünü güldürmüştür. İl Müdürlüğü olarak son bir yılda, 89 milyon hayvanın sağlık taramasını yaptık. 1 milyon 560 bin hayvanımızı hastalıklara karşı aşıladık. Yine 2018 yılı içerisinde gıda ve yem, üretim, toplu tüketim ve satış yerleri olmak üzere toplam 17 bin 219 işyerine 28 bin 234 denetim gerçekleştirdik. İlimizde, bakanlığımız tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2018 yılında 24 milyon 187 bin 333 TL hibe ödenmiştir. 2006-2018 yılları arasında 13 yılda uygulanan 283 adet projeye toplam 121 milyon 690 bin 727 TL hibe ödemesi gerçekleşmiştir.” şeklinde konuştu.

Toplantı Şube Müdürlerinin sunumları, kurumun personel dağılımı, gıda, tarım ve hayvancılığın Manisa'daki genel durumu, ekim alanları, hazırlanan ve devam eden projeler, gıda denetimleri, bakanlıkça gerçekleştirilen desteklemelerin rakamsal durumu gibi konular ile devam etti. Soru, cevaplar ve çözüm önerilerinin karara bağlanmasının ardından toplantı sona erdi.