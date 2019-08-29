Manisa, 30 Ağustos'u coşkuyla kutlayacak

Manisa, büyük zaferin 97'nci yıldönümü coşkusuna hazırlanıyor. 30 Ağustos Cuma günü saat 09.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından valilik makamında tebriklerin kabul edilmesi ve akabinde şehitliklerin ziyaretiyle devam edecek olan resmi kutlama programında, Manisalılar Zafer Bayramı coşkusunu yaşayacak ve şehitlerini anacak. Resmi törenin ardından 30 Ağustos Cuma akşamı saat 21.00'de Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından fener alayı düzenlenecek. Sultan Camii önünden başlayacak olan kortej, Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak.

Fener alayının bittiği Cumhuriyet Meydanı'nda coşku devam edecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu, solist Hasan Başkaya öncülüğünde ‘Kahramanlık Türküleri Konseri' düzenleyecek. Manisalıları 30 Ağustos Cuma günü, saat 21.00'de Sultan Camii önüne davet eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Zafer Bayramı coşkusunu birlikte yaşama çağrısında bulundu.