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Manisa 75. Yıl Gençlik Merkezinden Mardin'e kitap desteği

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 75.

Yıl Gençlik Merkezi tarafından yürütülen Kar Topu Projesi kapsamında, il genelinde toplanan 4 bin 500 kitap, Mardin'in Derik ilçesinde bulunan Ballı İlkokuluna gönderildi.


Minik öğrencilere gönderilen kitapların bir kısmı ile okulda kütüphane oluşturuldu. Kar Topu Projesi kapsamında 75. Yıl Gençlik Merkezinin koordinatörlüğünde, 24 okulun işbirliğiyle eski oyuncaklar ve kitaplar toplanıp, gönüllü gençler tarafından elden geçirilerek yeniden kullanıma uygun olanlar ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılıyor. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, projeye destek veren veliler ile öğrencilere duyarlılıklarından ötürü teşekkür ederek, Kar Topu Projesi'nin daha da büyüyerek devam edeceğini söyledi. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 2019 yılını “Gönüllük Yılı” ilan etmesinin ardından Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Kardeş Gençlik Merkezleri” projesi de hayata geçirildi. Kura çekimi sonrasında 75. Yıl Gençlik Merkezine Ağrı Patnos Gençlik Merkezi çıktı. Buna göre 16-18 Nisan tarihlerinde Ağrı'ya çeşitli ziyaretler gerçekleştirilecek ve buraya da 4 bin 500 kitap götürülüp, köy okulları ve liselere kitap yardımında bulunulacağı bildirildi.

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