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Manisa Açık Oto Pazarı sıcak çorbayla ısındı

Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan MANULAŞ A.

Ş. tarafından işletilen Manisa Eski Garaj Açık Oto Pazarı, büyük ilgi çekmeye devam ediyor. Açık oto pazarı, araçlarını satacak olan vatandaşlar ile yeni araç almak isteyen Manisalıları bu hafta da bir araya getirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi de vatandaşları düşünerek, soğuk kış gününde sıcak çorba ikramında bulundu.


Ş. tarafından işletilen Manisa Eski Garaj Açık Oto Pazarı'na büyük ilgi devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgisini çeken açık oto pazarı, açıldığı ilk gün Manisa ve çevre illerden gelen çok sayıda araç sahibini bir araya getirmişti. Açılışının ilk anlarından itibaren yoğun ilgi gören açık oto pazarı, araçlarını satacak olan vatandaşlar ile yeni araç alma hayalini kuran Manisalıları bu hafta da bir araya getirdi. Soğuk kış günlerinde vatandaşlar hem Açık Oto Pazarı'nda dolaşabilsin hem de üşümesinler diye Manisa Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Vatandaşlar, bölgede açık oto pazarının kurulmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederken, aynı zamanda Manisa Büyükşehir Belediyesinin ince düşüncesinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.

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