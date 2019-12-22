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Manisa A??k Oto Pazar?na b?y?k ilgi

Manisa B?y?k?ehir Belediyesi i?tiraki olan MANULA? A.

?. taraf?ndan i?letilen ve ge?ti?imiz hafta ilk kez kap?lar?n? a?an Manisa Eski Garaj A??k Oto Pazar?, ikinci haftas?nda da b?y?k ilgi g?rd?. A??k oto pazar?, ara?lar?n? satacak olan vatanda?lar ile yeni ara? alma hayalini kuran Manisal?lar? bu hafta da bir araya getirdi.


?. taraf?ndan i?letilen Manisa Eski Garaj A??k Oto Pazar? ge?ti?imiz hafta pazar g?n? a??ld?. Vatanda?lar?n yo?un ilgisini ?eken a??k oto pazar?, a??ld??? ilk g?n Manisa ve ?evre illerden gelen ?ok say?da ara? sahibini bir araya getirmi?ti. A??l???n?n ilk anlar?ndan itibaren yo?un ilgi g?ren a??k oto pazar?, ikinci haftas?nda da ara?lar?n? satacak olan vatanda?lar ile yeni ara? alma hayalini kuran Manisal?lar? bu hafta da bir araya getirdi. Vatanda?lar, b?lgede a??k oto pazar?n?n kurulmas?ndan b?y?k memnuniyet duyduklar?n? ifade ederken, hem ara? sat?c?lar? hem de al?c?lar, pazar?n yo?unlu?undan olduk?a memnun kald?. 500 ara? kapasiteli olan Manisa Eski Garaj A??k Oto Pazar?, pazar g?nleri 08.00-17.00 saatleri aras?nda hizmet vermeye devam edecek.

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